МИД Эстонии даст трем недоходным обществам 150 000 евро на помощь жителям Восточной Украины

"Продолжающиеся военные действия на востоке Украины, в результате которых уже погибло более 9800 человек и пострадали 23 000 человек, внушают нам серьезную тревогу, - сказал министр инсортанных дел Эстонии Свен Миксер. - Нам, как государству, сложно помочь каждому нуждающемуся. Однако именно гражданским организациям принадлежит важная роль в улучшении ситуации в Украине".

Средства равными суммами получат Украинский культурный центр, Эстонская помощь беженцам и Mondo.

Недоходные общества снабжают людей продуктами питания, оказывают психосоциальную помощь пострадавшим в конфликте и помогают больницам.

МИД также выделил в этом году гуманитарную помощь Украине на 400 000 евро. В 2016 году МИД выделил в общей сложности почти 1,2 млн евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в Украине.