ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны

Европейский союз закручивает гайки и ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Изменения вступят в силу уже с завтрашнего дня и затронут не только иностранцев. К более тщательной проверке стоит готовится и гражданам ЕС, которые планируют выехать за пределы союза. Подробнее о том, что ждет путешественников - в сюжете "Актуальной камеры".

Если вы планируете поездку за пределы Шенгенской зоны, то при пересечении границы вам придется запастись терпением и временем. С завтрашнего дня рейсовые документы всех граждан ЕС и членов их семей в аэропортах, в портах и на шоссейных погранпунктах будут дополнительно проверять по международным и внутригосударственным базам данных.

"Для того, чтобы правоохранительные органы имели информацию о том, кто даже среди граждан ЕС может быть в розыске или по каким-то другим причинам подозрительным. И их необходимо проверить", - пояснил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Погранохрана заверяет, что длинных очередей быть не должно.

"Те люди, которые выезжают в Россию или Украину, могут находиться на пограничном пункте чуть дольше", - предупредила рук. бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Хелен Нейдер-Веэрме.

Близится сезон летних отпусков. Пограничники рекомендуют тщательно планировать свои поездки.

"Мы рекомендуем при выборе полетов, а у нас очень популярно ездить в третьи страны через Рижский аэропорт или аэропорт Хельсинки, следить, чтобы времени в промежутке между двумя полетами было достаточно, чтобы пройти проверку документов", - добавила Нейдер-Веэрме.

Если проверка документов может все же занять некоторое время, то установленный в конце марта в Таллиннском аэропорту современный сканер задержит туриста лишь на считанные секунды.

"Этот прибор работает очень быстро. Как показывает ежедневная практика, проверка путешествующих с помощью сканера проходит быстрее. Если контроль по старому методу занимает больше времени, то в случае этого прибора поток пассажиров, проходящих предполетный контроль, можно увеличить", - рассказал начальник отдела авиационной безопасности G4S Кристьян Саарик.

Сканер проверяет на наличие запрещенных к провозу неметаллических предметов.

"В современном мире взрывчатое вещество - это, наверное, самый кардинальный пример того, что нам необходимо найти. И так как детектор металла не может обнаружить это вещество, нам нужны дополнительные меры, а эти ворота - это шаг вперед в обеспечении безопасности", - добавил Саарик.

Несмотря на террористические атаки в Европе, по словам главы МВД, спешить закрывать внутренние границы ЕС не стоит .

"Если мы будем закрывать границы, потому что где-то произошел теракт, то мы как раз исполним желание террористов и выполним их задачу - закрыть общение между людьми", - считает министр внутренних дел Андрес Анвельт.