Таллиннское горсобрание против голосования горожан по вопросу строительства мечети

Таллиннское горсобрание в четверг не поддержало предложение Союза Isamaa и Res Publica провести опрос горожан, чтобы выяснить их мнение о строительстве в столице мечети.

Таллиннское горсобрание не поддержало законопроект, сочтя проведение такого опроса сейчас нецелесообразным поскольку в производстве нет ни одной планировки, которая касалась бы строительства мечети в Таллинне.

Если бы какая-то заинтересованная группа захотела бы построить мечеть, то горсобрание рассмотрело бы проект, как планировку сакрального сооружения.

Против организации опроса проголосовали 42 депутата горсобрания.