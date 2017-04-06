В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке

"Чтобы город заблестел!" - под таким девизом пройдут мероприятия в рамках месячника по благоустройству столицы. Генеральная общегородская уборка Таллинна начнется уже завтра в парке Паэ, и в ней примут участие все руководители города и старейшины районов. Сбор на улице Паэпарги в 12:30. В программе - уборка и горячий суп, передает "Актуальная камера".

Старые телевизоры, покрышки и канистры. Это лишь малая часть того, что, мягко говоря, совсем не украшает городские пейзажи в таллиннском районе Ласнамяэ. Весна обнажила накопившийся за зиму мусор и стихийные свалки.

Завтра стартует столичный месячник по благоустройству и уборке. Это старейшая экологическая кампания в городе, проводящаяся с 1991 года, и с каждым годом она становится всё более массовой. Толоки по уборке организуют не только Таллиннский департамент окружающей среды и районные управы, но и объединения горожан, школы, фирмы и предприятия и даже детские сады.

"Месячник благоустройства - это не только уборка. Для нас это, прежде всего, экологическая кампания, в ходе которой мы хотим повысить экологическую осведомленность граждан, потому что чисто не там, где всё время убирают, а там, где не бросают мусор», - пояснил руководитель отдела экологических проектов и образования таллинского Департамента окружающей среды Геннадий Грамберг.

Не все горожане знают о месячнике по благоустройству города, но большинство оценивает инициативу положительно, и даже готово поучаствовать в акции.

Инициатива Таллинна привлекать горожан к наведению порядка в городе вышла уже и за пределы Эстонии.

"По традиции, она будет проходить совместно с нашими партнёрами в Хельсинки, в Турку и в Санкт-Петербурге. Только в Петербурге она начнется в этом году на неделю раньше - 22 апреля, и туда поедет делегация из Таллинна. Мы там будем участвовать в акции "Чистый Берег". В следующем году они обещают приехать на нашу толоку", - добавил Грамберг.

А завершится акция 13 мая на рынке Мустамяэ, где пройдет ярмарка по случаю Дня матери. Там же наградят самых активных участник толок.