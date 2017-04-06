В Ида-Вирумаа прошла ежегодная встреча министров окружающей среды стран Балтии

Двухдневный визит министров окружающей среды Эстонии, Латвии и Литвы закончился сегодня в шахте "Оямаа" концерна VKG. Идея познакомить своих коллег с одним из самых противоречивых в плане экологии регионов страны принадлежала эстонскому министру.

"С одной стороны, здесь есть все, что касается промышленности. С другой, это прекрасные места для отдыха, где можно кататься на велосипеде, остаться ночевать. Люди побывали в таких прекрасных местах, о которых ранее не знали", - рассказал министр окружающей среды Эстонии Марко Померанц.

Посещение промзоны Силламяэ и шахты "Оямаа" должно было дать гостям из Латвии и Литвы представление об индустриальной стороне региона. Взгляд прибалтийских гостей на Ида-Вирумаа несколько отличается от привычного для эстонских жителей.

"Мы просто ехали и сканировали. Смотрели глазами, а не нюхали. Что могу сказать - регион неплохой. Возле моря. Тихий. И здесь приятные люди", - поделился впечатлениями министр окружающей среды Литвы Кестютис Навицкас.

Во второй половине этого года Эстония займет место председателя Совета Европейского союза. В ходе визита балтийских коллег эстонский министр Померанц знакомил их с тем, как страна готовится к этому, обсуждались и общие проблемы межграничного сотрудничества, как, например, охрана природы бассейна реки Койву.

"Смысл таких встреч — обменяться опытом. Мы говорили и про водные ресурсы, и про мусорный менеджмент. Все-таки мы один регион, и это сотрудничество очень нужно", - считает Кестютис Навицкас.

Например, система залоговой платы за тару действует в Эстонии уже более десяти лет, и теперь и в Латвии рассматривают возможность ее применения.

"Еще мы были на предприятии по переработке мусора в Таллинне и видели, что эта система работает. Работает хорошо по всей Эстонии. Ситуация в Латвии достаточно схожая, и сейчас мы должны подсчитать наши финансовые возможности, прежде чем вводить эту систему", - добавил министр окружающей среды Латвии Каспарс Герхардс.