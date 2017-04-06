Актуальная камера 06.04.2017 (20:00)

Европейский союз закручивает гайки и ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Изменения вступят в силу уже с завтрашнего дня и затронут не только иностранцев. К более тщательной проверке стоит готовится и гражданам ЕС, которые планируют выехать за пределы союза. Подробнее о том, что ждет путешественников - в сюжете "Актуальной камеры".