Актуальная камера 06.04.2017 (20:00)

Европейский союз закручивает гайки и ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Изменения вступят в силу уже с завтрашнего дня и затронут не только иностранцев. К более тщательной проверке стоит готовится и гражданам ЕС, которые планируют выехать за пределы союза. Подробнее о том, что ждет путешественников - в сюжете "Актуальной камеры".
Снижение содержания сахара в продуктах питания должно начинаться с того, как мы воспитываем детей и что мы им предлагаем пить. Такими же методами, как налог на сахар, цели не достигнуть, считает эмерит-профессор Таллинского технического университета Райво Вокк.
Эскизные проекты "Арены Тарту" были представлены сегодня в университетской столице Эстонии. Городские власти заинтересованы в строительстве подобного многофункционального комплекса, но подчёркивают, что до начала работ придется подождать не один год, передает "Актуальная камера".