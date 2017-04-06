В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро

В Москве изначально планировалось, что все ограничится возложением цветов, однако в последний момент организацию мероприятия официально взяли на себя московские профсоюзы, передает "Актуальная камера".

В результате у стен Кремля на Манежной площади прошел полноценный митинг-концерт, на который собралось, по оценкам полиции, более 50 000 человек. Главным лозунгом мероприятия стало "Нас не запугать!".

"А почему я должен бояться, почему меня должны запугать? Если мы все будем бояться, сидеть по норам по своим, то в общем-то жизнь остановится", - сказал участник митинга москвич Юрий.

"Это может коснуться каждого, к большому сожалению. А то, что вот мы все здесь, сейчас сюда пришли, это доказывает, что мы сплоченные. И, конечно, мы будем стараться, чтобы такого не допускать. Все, что от нас зависит", - добавила москвичка Ирина.

В вечере памяти жертв теракта в Петербурге приняли участие около 50 тысяч человек

Около 50 тыс. человек приняли участие в прошедшем сегодня в Санкт-Петербурге вечере памяти жертв теракта в метро. Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В акции приняли участие около 50 тыс. человек, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", - сказал представитель полиции.

Ранее источник ТАСС в администрации города сообщил, что, по предварительным данным, в петербургском вечере памяти приняли участие не менее 30 тыс. человек.

Торжественно-траурное мероприятие на площади у Технологического института, недалеко от одноименной станции метро, где 3 апреля произошел теракт, началось в 18:00 мск звуками метронома - символа блокады Ленинграда. К этому часу здесь собрались тысячи петербуржцев всех возрастов, пришедших с белыми воздушными шарами и гвоздиками.

Перед входом на станцию метро "Технологический институт" установлены фотографии погибших, свечи, развешены листы с надписями "Скорбим. Санкт-Петербург. 03.04.2017". У здания сотни букетов и венков, которые постоянно приносят горожане, туристы, представители организаций.

Цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта возложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.