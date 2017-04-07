США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с ракетным ударом, сообщает Би-Би-Си.

В Вашингтоне полагают, что именно с этой авиабазы сирийские правительственные войска во вторник совершили атаку с использованием запрещенного химического оружия в провинции Идлибс, в результате которой погибли по меньшей мере 58 человек.

Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона, передает dw.com.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе, руководствуясь жизненно важными интересами национальной безопасности США. Он обвинил президента Сирии Башара Асада в использовании смертельно опасных отравляющих веществ и гибели людей. Президент США призвал "цивилизованные страны" к тому, чтобы закончить бойню и кровопролитие в Сирии.

Россию предупредили об атаке заранее

Пентагон сообщил, что российские вооруженные силы были предупреждены об ударе по авиабазе Шайрат. США не выпускали ракеты по тем участкам, где, по их данным, присутствуют войска РФ, заявили в оборонном ведомстве США.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, Вашингтон проинформировал несколько стран о намерении нанести ракетный удар по Сирии, но России в списке этих стран не было.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о высокой степени уверенности в том, что в ходе атаки в Идлибе использовался газ зарин. Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Москву в провале соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. По его словам, РФ в этом вопросе была некомпетентна или являлась "соучастником", пишет Reuters. Американский удар по Сирии Тиллерсон назвал соразмерным.

Погибли шесть человек

Командование Вооруженными силами Сирии подтвердило гибель шести человек в результате ракетных ударов, нанесенных США по военному аэродрому в провинции Хомс. Выдержки из заявления приводит в пятницу сирийское государственное информагентство агентство SANA, передает ТАСС.

Арабские СМИ утверждали, что в результате американского обстрела практически полностью уничтожена инфраструктура военного аэродрома, но губернатор провинции Хома Таляль аль-Баррази заявил телеканалу Al Mayadeen, что ВВС Сирии "в ближайшее время возобновят вылеты на позиции террористов" с аэродрома Шайрат.

По информации Al Mayadeen, несмотря на то, что большинство сирийских самолетов удалось отвести от удара, "ряд истребителей получили повреждения". О количестве выведенных из строя боевых машин данных пока нет.

Ранее аль-Баррази заявил, что военный объект, подвергшийся в четверг нападению со стороны США, сыграл важную роль в борьбе с террористами группировки "Исламское государство", в частности в операции по освобождению Пальмиры.

Россия приостанавливает меморандум о предотвращении инцидентов с США

Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами. Об этом сообщает МИД РФ.

"Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.

МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН собрать экстренное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся после авиаудара США по сирийской авиабазе в провинции Хомс. "Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - заявили в дипведомстве.

Также в российском министерстве сказали, что военная акция США в Сирии - это попытка отвлечь внимание от ситуации в иракском Мосуле. "Несомненно, что военная акция США - это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", - подчеркнули в дипведомстве.

"Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно, - указали в МИД РФ. - Любому специалисту понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы".

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России в ближайшее время сделает Сергей Лавров заявление в связи с авиаударом США.

"В ближайшее время с оценкой текущей ситуации выступит глава МИД РФ Сергей Лавров", - сказала дипломат.

Международная реакция

С резким осуждением нападения на Сирию по предлогом возмездия за предполагаемую химическую атаку также выступил Иран, сообщает агентство IRNA.

"Тегеран рассматривает этот предлог для односторонних действий как опасный, разрушительный и нарушающий фундаментальные принципы международного права", - заявил официальный представитель МИД исламской республики Бахрам Касеми.

Между тем Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия, Австралия, Турция и Франция решительно поддержали удар США по сирийскому правительственному объекту. В Японии нападение оценили как важное событие, которое может иметь серьезные последствия, но не дали ему однозначной позитивной оценки. В Таллинне положительно оценили действия администрации Дональда Трампа.

ВМФ США опубликовало видео ракетной атаки по правительственной базе в Сирии: