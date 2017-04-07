В Эстонии проходит кампания по установке качественных шин

По словам руководителя службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа, цель кампании – обратить внимание на то, чтобы водители использовали надежные и качественные шины.

"Использование изношенных шин на дороге так же опасно, как пьяный водитель или превышение скорости. В случае возникновения неожиданной ситуации на дороге мы можем вовремя среагировать, но некачественные шины не позволят затормозить быстро и безопасн", – сказал Мурумаа. – В своей работе я, к сожалению, видел немало ДТП, в которых изношенные шины были причиной потери управления над автомобилем, наездов сзади на другое транспортное средство или выезда с дороги".

По словам представителя Эстонского шинного союза Каура Куурме, к кампании могут присоединиться все шиномонтажные мастерские, которым небезразлично, какие покрышки они устанавливают своим клиентам. "Если клиент приходит с летней резиной, остаточная глубина протектора которой составляет менее 2 мм, то участвующая в кампании мастерская такие шины на автомобиль устанавливать не будет, потому что такая шина на мокром дорожном покрытии может быть опасна. Например, длина тормозного пути в летнее время на мокрой дороге у автомобиля с шинами глубиной рисунка протектора в 3 мм в среднем на 37 метров короче, чем у автомобиля, с шинами глубиной рисунка протектора 1,6 мм", – сказал Куурме.