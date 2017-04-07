На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест

Работа будет предлагаться в разных сферах: деревообработка и производство, производство мебели, социальная сфера и сфера обслуживания, животноводство и сельское хозяйство. Работодатели также предлагают возможность для молодых людей пройти практику и возможности трудоустройства для людей с пониженной трудоспособностью. Самым крупным работодателем на ярмарке выступит фирма Põltsamaa Felix, которая набирает более 200 человек на сезонную работу.

Помимо работодателей, на ярмарке также будут представлены партнёры кассы по безработице, которым в течение всего дня ярмарки можно будет задавать вопросы. Горуправа Йыгева и Piibe Kinnisvara OÜ ознакомят с возможностями проживания в Йыгева. Организация для молодежи в Йыгева Noorte Tugila поможет на ярмарке тем молодым людям, которые по той или иной причине столкнулись с трудностями. Руководители молодежных проектов волости и города Йыгева ознакомят молодых людей и работодателей с возможностями участия в дружинах. Йыгевамааское отделение центра Rajaleidja вместе с консультантами по карьере из кассы по безработице будут консультировать участников ярмарки по вопросам выбора профессии и форм трудоустройства. Центр развития и предпринимательства Йыгевамаа будет консультировать предпринимателей и тех, кто только желает заняться предпринимательством. Налогово-таможенный департамент и Трудовая инспекция помогут разобраться в законодательстве, правах и обязанностях. EURES-консультант кассы по безработице поделится информацией о трудоустройстве за границей и европейских услугах трудового посредничества.

Дополнительная информация на сайте ярмарок труда.