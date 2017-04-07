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Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников ({{commentsTotal}})

Участники акции "Сделаем!" в мае 2016 года. Автор: Фото: Teeme ära 2016
Разное
Разное

Подготовка к общереспубликанскому субботнику в рамках акции "Сделаем!" идет полным ходом. Организаторы толок сегодня отправят по почте традиционные стартовые пакеты каждому зарегистрировавшемуся организатору полезного дела. На утро пятницы зарегистрировано более 850 толок.

Стартовый пакет организатора толоки состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению толоки и укомплектован при поддержке партнеров Дня полезных дел и волонтеров. В набор этого года входят: аптечка, рабочие перчатки, двухметровый мачтовый вымпел с символикой столетия Эстонской Республики, вручную заряжающийся карманный радио фонарь, газета "Talguline", угощение, льготный купон в строительный и садовый магазин, опросник на тему готовности к природным бедствиям вместе с рекомендациями, сборник рецептов блюд из продуктов с длительным сроком хранения, плакаты для наружной рекламы вашей толоки, наклейки участника толоки, руководство на случай кризиса и т.п.

Как и в предыдущие годы, каждое сообщество само решает, какую работу следует выполнить сообща. Один из общереспубликанских призывов этого года – приведение в порядок площадок для флагштоков, а также их установка. Совместно с XII молодежным праздником "Я остаюсь" жителей Эстонии призывают также выполнить необходимые работы по благоустройству открытых сцен и танцевальных площадок. Таже этой весной команда "Сделаем!" вместе со Спасательным департаментом обращает внимание людей на влияние климатических изменений и необходимость быть готовым к стихийным бедствиям.

По числу толок в прошлом году было укомплектовано 2000 стартовых наборов. Команда дня полезных дел "Сделаем!" рекомендует регистрировать свои толоки заранее по адресу www.teemeara.ee.

День полезных дел "Сделаем!" состоится 6 мая 2017 года.

Редактор: Ирина Киреева



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