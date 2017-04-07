В марте потребительские цены в Эстонии выросли на 2,8% в годовом сравнении

Индекс потребительских цен в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,8%, заметнее всего на него повлияло подорожавшее топливо, сообщили в Департаменте статистики.

Товары по сравнению с мартом 2016 года были дороже на 3,2%, а услуги – на 2,1%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с мартом прошлого года выросли на 5,9%, а нерегулируемые цены – на 2%.

Наиболее заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с мартом 2016 года оказало подорожавшее моторное топливо: за год стоимость дизеля выросла на 19%, а бензина – на 18,5%.

Приблизительно такое же влияние на индекс оказали подорожавшие на 4% продукты питания и безалкогольные напитки. В магазинах заметнее всего выросла стоимость картофеля (на 25%), свежей рыбы (24%) и сахара (20%).

По сравнению с февралем индекс потребительских цен был на 03% выше. Влияние оказали подорожавшие на 1% продукты питания и безалкогольные напитки. Также влияние оказало завершение сезона распродаж на одежду и обувь, а также подешевевшее на 3,8% для потребителей электричество.