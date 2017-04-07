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В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек ({{commentsTotal}})

"Тотальный диктант" в Таллинне прошел в ледовом холле "Тондираба" в 2016 году. Автор: Фото: Ханна Самосон/ERR
Разное
Разное

В субботу, 8 апреля, в 14:00 в ледовом холле "Тондираба" пройдет "Тотальный диктант". По состоянию на утро пятницы на сайте акции зарегистрировались 2349 человек.

"В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить себя под диктовку Леонида Ярмольника отважились 2300 человек, – отметил вице-мэр Михаил Кылварт. – В этом году специально для прочтения текста участникам "Тотального диктанта" в Таллинн прибудет российский актер Дмитрий Харатьян".

Также "Тотальный диктант" пройдет в Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту – в 11:00, а также в Валга – в 14:00.

Принять участие в акции может каждый, для этого необходимо регистрироваться на сайте totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать дальнейшим инструкциям.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Редактор: Ирина Киреева



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