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Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии ({{commentsTotal}})

Эксперты. Автор: ERR
За рубежом
За рубежом
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Эстонские политики позитивно оценивают решение администрации Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии и прогнозируют его большое влияние на дальнейшие отношения между Москвой и Вашингтоном.

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, удар американскими крылатыми ракетами по правительственному военному аэродрому в Сирии является уместным и необходимым шагом. Об этом Миксер написал в пятницу на своей странице в соцсети Twitter, добавив, что "США и демократический мир теперь нуждаются и в более широкой стратегии на последующий этап".

Комментируя удар по Сирии для ERR, министр отметил, что впервые нападению со стороны США подверглись не позиции экстремистской группировки "Исламское государство", а правительственный объект.

"Можно предположить, что за этим последует довольно болезненная реакция не только со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада, но и со стороны России. Речь идет о переломном моменте в политике США. Если еще за несколько часов до химической атаки на гражданское население представители правительства США подтверждали, что целью США не является смена режима Асада, то теперь произошел драматический поворот", - сказал Миксер.

По его мнению, из-за тесных связей между Россией и Асадом есть основания полагать, что этот удар приведет к очень серьезным изменениям в российско-американских отношениях как в Сирии и на Ближнем Востоке, так и по широкому спектру политических вопросов.

Миксер отметил, что администрация Трампа теперь продемонстрировала, что она может очень резко и неожиданно реагировать на такие события, как химическая атака в Сирии. "Речь идет о конкретных тактических шагах, которые должны основываться на широкой стратегии, в которой помимо военных компонентов есть и видение политического решения", - сказал министр иностранных дел Эстонии.

По его мнению, с точки зрения Эстонии это даже может быть положительным сигналом. "То, что США быстро реагируют на происходящее в мире, является положительным сигналом и для нас", - сказал Миксер.

Михкельсон: американский удар по Сирии полностью меняет ситуацию

По словам председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, ракетный обстрел авиабазы правительственных войск Сирии со стороны США сформировал совершенно иную ситуацию в области политики безопасности. Он четко показывает, что новая администрация США сурово и быстро отвечает на нарушающие международное право действия авторитарного президента Сирии Башара аль-Асада.

"Химическое оружие, которое режим аль-Асада на этой неделе вновь использовал против своего народа, в результате чего, по последним данным, погибло более 100 человек, был отчетливым вызовом, брошенным новой администрации США", - сказал Михкельсон BNS.

Он напомнил 2013 год, когда бывший президент США Барак Обама выступил со своим известным заявлением о "красной линии". Обама заявил, что США вмешаются, если аль-Асад применит против своего народа химическое оружие, но когда президент Сирии в очередной раз так поступил, США не сделали ничего. "А теперь, когда произошло нападение, фактически военное преступление, это было вопросом для нового президента США Дональда Трампа, как он ответит на подобные действия в Сирии. Вопрос был в том, пойдет ли он дальше простой критики в адрес Обамы. Ведь Трамп упрекал Обаму в том, что именно прошлый президент США был виноват в том, что у Асада появилась та сила, которой он сейчас обладает в Сирии", - сказал Михкельсон и добавил, что теперь все увидели, что Трамп отвечает на военные преступления быстро и решительно.

По словам Михкельсона, после произошедшего прошлой ночью ракетного обстрела изменились и отношения между США и Россией. "Та надежда, которую Трамп испытывал непосредственно после выборов президента США, что США хотели бы создать нормальные отношения с Россией, на данный момент превратилась в понимание, что США и Россия все же совершенно противоположны друг другу. Атака США на Сирию делает отношения между Россией и США гораздо более критическими. Можно предположить, что Россия решительно поднимет тему международного права, но, как мы знаем, представитель вооруженных сил США проинформировал Россию перед самым нападением", - сказал Михкельсон.

По его словам, международная ситуация в области политики безопасности принципиально изменилась. "Впервые с 2011 года, когда аль-Асад развернул в Сирии гражданскую войну против своего народа, США вмешались столь решительным образом. Интересно будет увидеть, каким станет ответ России. Один из рисков заключается в том, что Россия сформироала очень сильные возможности противовоздушной обороны в Сирии. Они не сработали во время ночного обстрела, но теперь важно, чтобы теперь Россия в качестве наказания не сбила какой-нибудь самолет ВВС США", - сказал Михкельсон.

Хансо: Трамп решится на стопроцентное противостояние с Россией

После воздушной атаки США на сирийскую авиабазу больше нет смысла говорить о вероятности каких-либо особых соглашений между новым президентом США и Россией, заявил председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнес Хансо.

"Если мы одно время очень внимательно следили за тем, не хочет ли Трамп заключить с Россией какую-либо сделку, и все беспокоились из-за этого, поскольку мы не знали, какой была бы эта сделка и каких тем она касалась бы, то я считаю, что на сегодняшний день мы оставили эту проблему далеко позади", - сказал он.

"Мы видим, что Трамп в полной мере осознал реальность, реальность власти. Это больше не предвыборный период, нужно принять ответственность и видеть мир таким, какой он есть, окружив себя фактами, а не видеть его таким, каким хочется. По-моему, Трамп решится на совершенно конкретное противостояние с Россией, стопроцентное, никакой сделки, по-моему, не ожидается", - отметил Хансо.

По его мнению, в отношениях между США и Россией сложилась новая ситуация.

"Дело в том, что США до сих пор не позволяли себе в Сирии действовать настолько решительно, выступать прямо против правительства Сирии. А это эскалирует отношения не только между США и Сирией, но и между США и Россией. Потому что, как известно, Россия осудила это на всех уровнях, вплоть до [президента Владимира] Путина", - сказал Хансо.

"На самом деле, несмотря на то, что США проинформировали Россию об атаке крылатыми ракетами с двух военных кораблей, они, разумеется, не просили совета. То есть, они не координируют, но оповещают. И вступают в прямую конфронтацию с Россией", - отметил социал-демократ.

Цахкна: Трамп четко провел в Сирии "красную линию"

По мнению министра обороны Маргуса Цахкна, президент США Дональд Трамп ракетным обстрелом в Сирии вновь обозначил "красные линии" США в иностранной политике.

"Это было очень четким возобновлением политики "красных линий". Применение химического оружия никогда не одобрялось", - сказал Цахкна в пятницу, выступая в прямом эфире Postimees.

"Произошедшее этой ночью показывает, что определенные границы, определенные линии не дают перейти противнику, за них не пускают ни Россию, ни Асада", - сказал Цахкна. По его словам, это подтверждает, что пятая статья Североатлантического договора действует, что Запад реагирует, когда его противники переходят границы. "Это ясная для нас ситуация", - подчеркнул Цахкна.

Баховский: нападение на Сирию нарушает международное право

Главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховский сказал изданию Postimees, что по его оценке американский ракетный удар по Сирии нарушает международное право, потому что Совет Безопасности ООН не давал соответствующего разрешения.

Эксперт напомнил, что в 2003 году СБ ООН также не поддержал проект резолюции администрации президента США Джорджа Буша о применении силы против Ирака. После этого США, Великобритания, Австралия, Испания и ряд других союзников США решили самостоятельно начать войну против Ирака для смещения Саддама Хусейна.

По словам Баховского, для Эстонии самый важный вопрос в том, как это событие повлияет на российско-американские отношения.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: ERR/BNS



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