В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии

Почти год назад в Эстонию из Европы прибыли первые беженцы из лагерей в Греции. Сегодня их в Эстонии уже 120. Но что мы о них на самом деле знаем? Журналисты передачи "Инсайт" взяли интервью у живущих в Эстонии беженцев.