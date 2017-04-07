В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии ({{commentsTotal}})
Пострадавшая в результате теракта 22 марта гражданка Румынии скончалась в британской столице, говорится в обнародованном в пятницу сообщении лондонской полиции.
Согласно данным полицейских, 31-летняя Андреа Кристя скончалась 6 апреля после оказания ей всей возможной помощи, передает ТАСС.
Таким образом, число жертв теракта, совершенного 52-летним террористом Халидом Масудом, достигло пяти.
Румынка находилась на Вестминстерском мосту в Лондоне, когда автомобиль, за рулем которого находился Масуд, сбил на нем прохожих и трех полицейских. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате действий террориста пострадали несколько десятков человек.
Редактор: Ирина Киреева