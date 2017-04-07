СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро

Оборот за первый, продолжавшийся 15 месяцев, финансовый год Nordica составил 51 млн евро, убытки составили по итогам года 14,4 млн евро, пишет газета Eesti Paevaleht.

Председатель правления Nordica Яан Тамм сказал газете, что около половины убытков, то есть 7,2 млн евро, являются инвестициями. "Когда запускают авиакомпанию, инвестируют не в строительство или капитал, а в людей и ноу-хау. Мы не можем это капитализировать. Если бы могли, убытки были бы однозначными", – сказал Тамм.

Финансовый директор Nordica Ахто Пярл отметил теракты, произошедшие на разных маршрутах Nordica вроде Парижа, Брюсселя, Берлина и Ниццы. "После Брюсселя рейсы прекратились на две недели, всего рейсов было меньше на полтора месяца, по продажам билетов мы увидели, что эффект продолжался до октября", – сказал он.

Согласно обнародованному прошлым летом плану Nordica, прошлогодние убытки в 15 млн евро должны в этом году сократиться до 6 млн евро, на 2018 год компания прогнозирует убытки в 3 млн евро, а после этого в 2019 году Nordica могла бы обнулить убытки или добиться прибыли.

Nordic Aviation Group создали осенью позапрошлого года, чтобы обеспечить продолжение прямого авиасообщения с Таллинном в случае банкротства Estonian Air. После того, как еврокомиссия приняла решение, согласно которому Estonian Air должна была вернуть государству признанную незаконной госпомощь, а авиакомпания не смогла это сделать и обанкротилась, новая авиакомпания приступила к обслуживанию рейсов.