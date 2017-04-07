Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского

По мнению эксперта эстонского Института внешней политики, нанесением ракетного удара по Сирии США подтвердили свою готовность выступать в роли мирового полицейского, но тревожным для Эстонии как малого государства аспектом этой акции является ее противоправный характер с точки зрения международного права.

У военной операции США в Сирии есть как минимум два противоречивых аспекта, сказал Тюйр в среду в интервью новостному порталу ERR.

С точки геостратегической военной безопасности США подтвердили ту роль мирового полицейского, которую они давно на себя взяли — что "у них есть не только право, но и возможность и готовность к односторонним действиям, когда они считают это нужным".

По мнению Тюйра, это позитивный шаг с точки зрения поддержания существующего баланса сил, потому что нынешняя глобальная стратегическая ситуация поддерживается за счет доминирования США.

"Второй аспект, имеющий заметно более серый, если не сказать черный оттенок, состоит в том, что мы как малое государство должны стремиться к соблюдению аспектов международного права. Любое одностороннее действие без мандата ООН — негативный шаг. Этот аспект с нашей точки зрения плохой", - сказал политолог.

По его мнению, решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии было ожидаемым, потому что президент хочет продемонстрировать отличия от своего предшественника — Барака Обамы.

По поводу дальнейших отношений с Россией Тюйр считает важным оценивать не заявления, а конкретные шаги России.

"То, что Россия осудила шаги США и созвала чрезвычайное заседание Совбеза ООН — это все риторика. Важно, что Россия предпримет дальше, что она реально, на самом деле сделает, - сказал эксперт. - Если последует некий военный ответ — угроза или действие в отношении самолетов или разведывательных объектов США, то ситуация одна. Если же угроза останется лишь угрозой, то другая".

США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.