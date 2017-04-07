Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро

Министр окружающей среды Марко Померанц хочет объединить Министерство окружающей среды и подчиняющиеся ему учреждения в экологическом доме. Строительство деревянного здания с низким потреблением энергии стоило бы приблизительно 29 млн евро.

Померанц планирует представить соответствующие предложения на обсуждение в кабинете правительства. Согласно предложениям, дом стал бы референтным зданием эстонской древесной промышленности и позволило бы увеличить возможности Эстонии в сфере экспорта. По словам Померанца, новое здание можно будет рассматривать как бренд и символ Эстонии дома и за рубежом.

По словам Померанца, эстонские производители и инженеры уже способны создавать выдающиеся в мировом масштабе решения,например, 14-этажный деревянный дом в Норвегии, но в Эстонии нет достойно демонстрирующих возможности эстонской древесной промышленности зданий. До сих пор в Эстонии не было заказчиков для крупных деревянных офисных зданий.

Согласно проекту, в новое здание переехали бы Министерство окружающей среды с подчиняющимися ему структурными подразделениями Таллинна и Харьюмаа — такими, как агентство окружающей среды, департамент окружающей среды и инспекция окружающей среды. Всего в здании было бы 560 рабочих мест.

Площадь нового здания составила бы около 10 000 кв. м, также планируется построить хозяйственное и парковочное здание площадью около 6000 кв. м.

План Померанца предусматривает проведение в этом году архитектурного конкурса, в следующем году можно было бы приступить к проектированию, а строительство здания прошло бы в 2019 и 2020 году. Здание с оборудованием было бы окончательно готово к началу 2021 года.

По сравнению с площадями, которые сейчас используют учреждения, в новом здании офисная площадь сократится на 53%, а общая площадь сократится на 41%, экономия энергии составила бы 55-60%, а прогнозируемая экономия побочных затрат составила бы 30%.

Продажа используемых сейчас Министерством окружающей среды площадей предоставила бы на строительство средства порядка 4,5 млн евро. В ближайшие годы потребность в инвестициях в нынешние помещения учреждений составляет около 1,3 млн евро. Если отказаться от этих инвестиций и добавить к этой сумме средства от продажи, можно будет покрыть расходы по проекту на 5,9 млн евро.

Предложение министерства заключается в финансировании строительства здания на 20-25% на средства, полученные от продажи эмиссионной квоты в рамках проекта "Пилотные проекты по целям политики климата". Остальная часть необходимой суммы в 29 млн евро поступила бы из средств Riigi Kinnisvara AS.

В качестве места для нового экологического дома рассматриваются два принадлежащих государству участка недвижимости по адресу бульвар Колде, 67a и Везиленнуки, 12.