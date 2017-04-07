Министерство ждет кандидатур на звание "Учитель года"

До 16 апреля на веб-странице Министерства образования и науки любой желающий может выдвинуть своего кандидата из числа деятелей сферы образования на звание "Учитель года".

В рамках торжественного мероприятия "Учитель года" министерство чествует работников сферы образования и тех, кто вносит свой вклад в поддержку развития учащихся, а также открыт к сотрудничеству и переменам в подходе к обучению.

Помимо этого, на мероприятии "Учитель года" будут отмечены также учащиеся, которые в прошлом году успешно представляли Эстонию на различных международных соревнованиях, а также их наставники.

Кандидатов можно представить в 11 категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования.

Кандидатов можно предлагать до 16 апреля на сайте министерства.

После того, как будут определены кандидаты, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию выберут лучших из лучших и передадут общегосударственной комиссии свои предложения по каждой из номинаций. О тех учителях, кого уездные комиссии представят государственной комиссии, минобр ждет отзывов от их учеников в форме видео длительностью до двух минут.

Финальное гала-мероприятие "Учитель года" состоится 7 октября в Пярну.

Чествование лучших организует Министерство образования и науки, целевое учреждение "Innove" и Эстонский союз работников сферы образования.