Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта. Она также назвала глупостью реакцию министра иностранных дел Эстонии, поддержавшего это совершенное в нарушение международного права нападение.

Удар по сирийской авиабазе США обосновали тем, что именно оттуда взлетел самолет, который якобы применил химическое оружие против оппозиции в провинции Идлиб. По мнению Тоом, американское нападение нельзя оправдать, потому что информации об инциденте в Идлибе слишком мало.

Как сказала евродепутат в пятницу новостному порталу ERR, это нападение доказывает лишь то, что политики, которые несколько дней назад в один голос обвинили президента Сирии Башара Асада в химической атаке, сделали это без реальных доказательств и проведения расследования.

Сама Тоом считает вину Асада крайне маловероятной. "Асад должен быть просто идиотом, чтобы совершить такое за один день до конференции по Сирии, прекрасно отдавая себе отчет в том, что тем самым он еще больше подрывает свою позицию", - сказала евродепутат.

"Мы не можем в политике исходить из логики, что он [Асад] – безмозглый убийца. Он политик. В любом случае он не дурак. Это было [бы] политическое самоубийство, если [бы] он это сделал. Это не дает мне поверить в то, что он это сделал", - сказала Тоом, которая неоднократно посещала Сирию и встречалась с сирийским президентом.

По ее мнению, химическая атака могла быть несчастным случаем, чьей-то самодеятельностью или провокацией. "Если мыслить рационально, то ее совершение по приказу Асада исключено", - считает Тоом.

Нападение США меняет контекст их отношений с Россией, обострит противостояние в Совете безопасности ООН и ставит под угрозу мирный процесс. "Я разделяю мнение, что теперь под угрозой переговоры как в Астане, так и в Женеве, которые важнее с точки зрения войны и мира. События последних трех дней — это катастрофа, если мы говорим об усилиях по восстановлению мира, в которых удалось добиться большого прогресса", - сказала евродепутат.

Она также выразила недоумение по поводу позитивной реакции, с которой эту атаку восприняли в Эстонии. "Министр иностранных дел Эстонии одобряет нападение американцев на Сирию? Без резолюции ООН? Война против другого государства. "Уместно и необходимо". "Разворот политики". Это никакой не разворот, а провал и нарушение международного права. Попробуйте теперь поговорить, когда кто-то другой его нарушит и насколько это неприемлемо. Миксер - глупец. Прошу прощения за грубое слово", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook.

США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.