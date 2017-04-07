Яна Тоом: удар США по Сирии — катастрофа для мирного процесса

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта.

Удар по сирийской авиабазе США обосновали тем, что именно оттуда взлетел самолет, который якобы применил химическое оружие против оппозиции в провинции Идлиб. По мнению Тоом, американское нападение нельзя оправдать, потому что информации об инциденте в Идлибе слишком мало.

Как сказала евродепутат в пятницу новостному порталу ERR, это нападение доказывает лишь то, что политики, которые несколько дней назад в один голос обвинили президента Сирии Башара Асада в химической атаке, сделали это без реальных доказательств и проведения расследования.

Сама Тоом считает вину Асада крайне маловероятной. "Асад должен быть просто идиотом, чтобы совершить такое за один день до конференции по Сирии, прекрасно отдавая себе отчет в том, что тем самым он еще больше подрывает свою позицию", - сказала евродепутат.

"Мы не можем в политике исходить из логики, что он [Асад] – безмозглый убийца. Он политик. В любом случае он не дурак. Это было [бы] политическое самоубийство, если [бы] он это сделал. Это не дает мне поверить в то, что он это сделал", - сказала Тоом, которая неоднократно посещала Сирию и встречалась с сирийским президентом.

По ее мнению, химическая атака могла быть несчастным случаем, чьей-то самодеятельностью или провокацией. "Если мыслить рационально, то ее совершение по приказу Асада исключено", - считает Тоом.

Нападение США меняет контекст их отношений с Россией, обострит противостояние в Совете безопасности ООН и ставит под угрозу мирный процесс. "Я разделяю мнение, что теперь под угрозой переговоры как в Астане, так и в Женеве, которые важнее с точки зрения войны и мира. События последних трех дней — это катастрофа, если мы говорим об усилиях по восстановлению мира, в которых удалось добиться большого прогресса", - сказала евродепутат.

США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.