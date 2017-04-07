rus.err.ee

С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг ({{commentsTotal}})

Европарламент отменил плату за роуминг c 15 июня. Автор: REUTERS
За рубежом
За рубежом

С середины июля цены на мобильный интернет, звонки и СМС-сообщения в Евросоюзе будут такими же, как и внутри страны.

Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.

С 15 июня 2017 года в странах Евросоюза начнет действовать бесплатный роуминг. По решению Европарламента, плата за роуминг отменена, и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету, передает DW.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии
Обновлено: 12:01 
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью
Обновлено: 13:17 
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
США нанесли удар по Сирии, Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов

США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Обновлено: 11:00 
Министерство ждет кандидатур на звание "Учитель года"
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский: теракт в Петербурге говорит о меняющемся профиле террористической угрозы

Унесший 13 жизней взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля стал первой за несколько лет успешной вылазкой террористов в европейской части России. Транспортная сеть – одна из излюбленных мишеней террористов и похожие нападения в России случались и раньше. Тем не менее, у последнего теракта есть особенности, которые позволяют говорят о меняющемся профиле террористической угрозы в России.

Осиновский: введение налога на сладкие напитки в Эстонии заставит и Coca-Cola снизить сахар
Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам
Обновлено: 15:58 
ИДА-ВИРУМАА
Совет Нарвского музея наполовину сменился
Обновлено: 06.04
В Ида-Вирумаа прошла ежегодная встреча министров окружающей среды стран Балтии
В Ида-Вирумаа обнаружено новое место обитание белок-летяг
Колледж МВД в Нарве построят на улице Кереса
Дымовой датчик спас жизнь пожилой жительнице Нарвы
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке

Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Обновлено: 21:23 
ЗА РУБЕЖОМ
В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии
Кремль: удар США по Сирии — противоправная агрессия против суверенного государства
Обновлено: 10:25
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу
США призвали Россию выполнить обязательства по уничтожению химоружия в Сирии
ЭСТОНИЯ
Совет Кассы по безработице выбрал председателем Пеэпа Петерсона

Совет Кассы по безработице выбрал на собрании в пятницу новым председателем сроком на один год главу Союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона.

В Эстонии проходит кампания по установке качественных шин
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство хочет добиться пересмотра процедуры помилования
В Тарту представлены эскизные проекты "Арены Тарту"
Президент Кальюлайд призвала показать заботу и уважение к ветеранам
Правительство сокращает время электронного голосования
Таллиннское горсобрание против голосования горожан по вопросу строительства мечети
ЭКОНОМИКА
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
09:11
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07:35
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
06.04
У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов
06.04
Swedbank прогнозирует Эстонии не только рост безработицы, но и нехватку рабочей силы
СПОРТ
Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии"
Новый президент Эстонского союза гимнастики намерен возродить в стране спортивную гимнастику
Сборная Эстонии по футболу поднялась на 18 мест в рейтинге ФИФА
Волейболисты "Раквере" сравняли счет в полуфинале чемпионата Эстонии
Президентом Всемирной федерации шашек может стать эстонец Янек Мягги
Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса
На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро
Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии
Кубок УЕФА по футзалу переименуют в Лигу чемпионов
КУЛЬТУРА
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт
Обновлено: 05.04
На фестивале Õllesummer вновь выступит группа HURTS
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке
Норвегия построит первый в мире судоходный морской тоннель
В Таллинне высадят более 24 000 саженцев весенних цветов
Радио 4
Последние новости
14:36
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
14:32
Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии"
14:14
Андрей Крашевский: теракт в Петербурге говорит о меняющемся профиле террористической угрозы
13:54
Совет Кассы по безработице выбрал председателем Пеэпа Петерсона
13:44
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
13:23
Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии Обновлено
13:17
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью Обновлено
13:14
С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг
13:03
США нанесли удар по Сирии, Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов Обновлено
12:39
Министерство ждет кандидатур на звание "Учитель года"
12:30
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
11:49
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
11:10
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
10:50
В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии
Полезно знать
Топ читаемости
06.04
Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду Обновлено
06.04
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
13:03
США нанесли удар по Сирии, Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов Обновлено
06.04
Совет Нарвского музея наполовину сменился Обновлено
06.04
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
05.04
К 2021 году Силламяэ может стать туристическим городом Эстонии
13:23
Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии Обновлено
04.04
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам Обновлено
06.04
Обвинительный акт по делу Дмитрия Линтера вернули в прокуратуру
08:42
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 06.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В пятницу тепло и дождливо
Эстония
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство хочет добиться пересмотра процедуры помилования
В Тарту представлены эскизные проекты "Арены Тарту"
Правительство сокращает время электронного голосования
Правительство все ближе к введению налога на напитки с сахаром
Во дворе центра "Кяо" в Ласнамяэ хотят построить дом по уходу за психически больными
В Идаской и Ляэнеской префектурах создадут отряды быстрого реагирования
За рубежом
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Калев Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти
ERR в Петербурге: в метро на следующий день после теракта непривычно пусто