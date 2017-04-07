С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг ({{commentsTotal}})
С середины июля цены на мобильный интернет, звонки и СМС-сообщения в Евросоюзе будут такими же, как и внутри страны.
Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.
С 15 июня 2017 года в странах Евросоюза начнет действовать бесплатный роуминг. По решению Европарламента, плата за роуминг отменена, и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету, передает DW.
Редактор: Дина Малова