Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%

Как сообщает Министерство финансов, под влиянием внешних факторов и изменений в налогах в ближайшие месяцы инфляция будет колебаться на уровне 3 %.

В марте на уровне цен в Эстонии и в еврозоне сказалось торможение роста цен на энергию.

"В начале марта нефть подешевела примерно на одну десятую из-за увеличения запасов нефти в США и привела к снижению наших цен на моторное топливо по сравнению с февралем. Кроме того, биржевая цена электричества упала до самой низкой отметки за последние десять месяцев. Из-за этого в марте рост цен на энергию замедлился с 9,5% до 7%", - сказал аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьян Пунгас.

В связи с подорожанием пищевого сырья на зарубежных рынках, цены на продукты питания быстро росли начиная с прошлой осени.

"Рост цен был обширным и в марте достиг 4%. На данный момент к ценам добавилась большая часть роста алкогольного акциза. Из-за накопленных запасов произошедший в начале года рост акциза на табак отразится на апрельских ценах", - сказал Пунгас.

В первые месяцы года рост цен на услуги составил около 3%.

"В отличие от прошлого года можно отметить подорожание транспортных услуг и ускорившийся рост цен на ресторанные и гостиничные услуги. Если в первом случае это можно связать с ростом цен на топливо, то в том, что касается услуг в области досуга, в качестве причин можно назвать подорожание еды, зарплатное давление и рост числа туристических посещений", - сказал аналитик.

По данным департамента статистики, в марте по сравнению с предыдущим месяцем цены поднялись на 0,3%, а в годовом сравнении снизились до 2,8%.

В еврозоне рост цен, по предварительным данным, снизился до 1,5%.