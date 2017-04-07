Совет Кассы по безработице выбрал председателем Пеэпа Петерсона

Совет Кассы по безработице выбрал на собрании в пятницу новым председателем сроком на один год главу Союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона.

До этого советом кассы по безработице руководил министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Совет также утвердил отчет за 2016 экономический год, который не получил замечаний от аудиторов, передает ERR Uudised.

К концу 2016 году объем нетто-капитала кассы по безработице был 694,3 млн евро, из которых 352,2 млн составлял фонд компенсаций страхования по безработице, 172 млн – фонд компенсаций по сокращению и неплатежеспособности работодателя, 59,6 млн – целевой капитал услуг и пособий на рынке труда, 68,5 млн – резервный капитал и 42 млн евро – результаты деятельности за 2016 год.