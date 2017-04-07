Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии"

Наставник таллиннской "Левадии" Игорь Принс признан лучшим тренером чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам марта. Уроженец Силламяэ Игорь Дударев, играющий за "Левадию", стал лучшим футболистом прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба ЭФС, Дударев сыграл важную роль в организации действий "Левадии" в обороне, а также забил гол и выдал результативную передачу.

Центральный защитник Дударев, выступавший с 2009 по 2016 год за силламяэский "Калев", в начале этого сезона подписал трехлетний контракт с "Левадией".

В марте "Левадия" под руководством Принса выиграла три матча и один раз сыграла вничью. Команда забила 14 голов, пропустив лишь один мяч.

В турнирной таблице бело-зеленые с 10 очками идут на первом месте. Столько же баллов у "Нымме Калью", но у "розовых пантер" хуже разница забитых и пропущенных мячей.