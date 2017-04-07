rus.err.ee

Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии" ({{commentsTotal}})

Игорь Дударев. Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт
Спорт

Наставник таллиннской "Левадии" Игорь Принс признан лучшим тренером чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам марта. Уроженец Силламяэ Игорь Дударев, играющий за "Левадию", стал лучшим футболистом прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба ЭФС, Дударев сыграл важную роль в организации действий "Левадии" в обороне, а также забил гол и выдал результативную передачу.

Центральный защитник Дударев, выступавший с 2009 по 2016 год за силламяэский "Калев", в начале этого сезона подписал трехлетний контракт с "Левадией".

В марте "Левадия" под руководством Принса выиграла три матча и один раз сыграла вничью. Команда забила 14 голов, пропустив лишь один мяч.

В турнирной таблице бело-зеленые с 10 очками идут на первом месте. Столько же баллов у "Нымме Калью", но у "розовых пантер" хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Редактор: Виктор Сольц

игорь дударевигорь принс


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии
Обновлено: 12:01 
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью
Обновлено: 13:17 
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
США нанесли удар по Сирии, Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов

США в ночь на пятницу выпустили с военных кораблей 59 ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По данным сирийских источников, в результате удара погибли шесть человек и получила повреждения инфраструктура аэродрома. В России осудили нападение и заявили о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Обновлено: 11:00 
Министерство ждет кандидатур на звание "Учитель года"
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский: теракт в Петербурге говорит о меняющемся профиле террористической угрозы

Унесший 13 жизней взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля стал первой за несколько лет успешной вылазкой террористов в европейской части России. Транспортная сеть – одна из излюбленных мишеней террористов и похожие нападения в России случались и раньше. Тем не менее, у последнего теракта есть особенности, которые позволяют говорят о меняющемся профиле террористической угрозы в России.

Осиновский: введение налога на сладкие напитки в Эстонии заставит и Coca-Cola снизить сахар
Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам
Обновлено: 15:58 
ИДА-ВИРУМАА
Совет Нарвского музея наполовину сменился
Обновлено: 06.04
В Ида-Вирумаа прошла ежегодная встреча министров окружающей среды стран Балтии
В Ида-Вирумаа обнаружено новое место обитание белок-летяг
Колледж МВД в Нарве построят на улице Кереса
Дымовой датчик спас жизнь пожилой жительнице Нарвы
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке

Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Обновлено: 21:23 
ЗА РУБЕЖОМ
В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии
Кремль: удар США по Сирии — противоправная агрессия против суверенного государства
Обновлено: 10:25
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу
США призвали Россию выполнить обязательства по уничтожению химоружия в Сирии
ЭСТОНИЯ
Совет Кассы по безработице выбрал председателем Пеэпа Петерсона

Совет Кассы по безработице выбрал на собрании в пятницу новым председателем сроком на один год главу Союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона.

В Эстонии проходит кампания по установке качественных шин
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство хочет добиться пересмотра процедуры помилования
В Тарту представлены эскизные проекты "Арены Тарту"
Президент Кальюлайд призвала показать заботу и уважение к ветеранам
Правительство сокращает время электронного голосования
Таллиннское горсобрание против голосования горожан по вопросу строительства мечети
ЭКОНОМИКА
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
09:11
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07:35
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
06.04
У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов
06.04
Swedbank прогнозирует Эстонии не только рост безработицы, но и нехватку рабочей силы
СПОРТ
Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии"
Новый президент Эстонского союза гимнастики намерен возродить в стране спортивную гимнастику
Сборная Эстонии по футболу поднялась на 18 мест в рейтинге ФИФА
Волейболисты "Раквере" сравняли счет в полуфинале чемпионата Эстонии
Президентом Всемирной федерации шашек может стать эстонец Янек Мягги
Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса
На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро
Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии
Кубок УЕФА по футзалу переименуют в Лигу чемпионов
КУЛЬТУРА
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт
Обновлено: 05.04
На фестивале Õllesummer вновь выступит группа HURTS
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке
Норвегия построит первый в мире судоходный морской тоннель
В Таллинне высадят более 24 000 саженцев весенних цветов
Последние новости
14:36
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
14:32
Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам марта достались "Левадии"
14:14
Андрей Крашевский: теракт в Петербурге говорит о меняющемся профиле террористической угрозы
13:54
Совет Кассы по безработице выбрал председателем Пеэпа Петерсона
13:44
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
13:23
Уместный и необходимый шаг: реакция эстонских политиков на удар США по Сирии Обновлено
13:17
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью Обновлено
13:14
С 15 июня в ЕС начнет действовать бесплатный роуминг
13:03
США нанесли удар по Сирии, Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов Обновлено
12:39
Министерство ждет кандидатур на звание "Учитель года"
12:30
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
11:49
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
11:10
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
10:50
В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте гражданка Румынии
Эстония
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство хочет добиться пересмотра процедуры помилования
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
В Тарту представлены эскизные проекты "Арены Тарту"