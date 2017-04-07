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Совет по прессе не удовлетворил жалобу Мартина Репинского на Eesti Ekspress ({{commentsTotal}})

Мартин Репинский. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония

Совет по прессе рассмотрел жалобу члена Рийгикогу Мартина Репинского на еженедельник Eesti Ekspress и посчитал, что издание не нарушило кодекс журналисткой этики.

По оценке Совета по прессе, опубликование статей было произведено в интересах общественности, и жалобщик получил в них возможность высказать свое мнение.

Поводом для обращения к Совету стали вышедшие в конце ноября статьи ноября прошлого года Мариан Мянни "Säh sulle eestimaist: Repinski kitsejuust tuleb Hollandist" (в русском переводе - "Местный" козий сыр Konju на самом деле производится в Голландии") и "Repinski üheksa suurt ja väikest valet" ("Девять больших и маленьких неправд Репинского"). Материалы касались деятельности Репинского, на тот момент занимавшего должность министра сельской жизни, на принадлежащем ему хуторе Конью.

Были на заседании Совета по прессе также рассмотрены и статьи Eesti Ekspress, которые вышли уже после того, как Репинский перестал быть министром - "Кровавая сторона козьей фермы Репинского" (Repinski kitsefarmi verised varjuküljed 18.01.2017, совместная работа Мянни с журналистом ETV+ Дмитрием Пастуховым) и "Почему Репинского выбрали в совет оперы "Эстония" (Miks valiti Repinski rahvusooperi nõukogusse? 18.01.2017, автор - Виллу Пяэрт).

Жалобу центрист Репинский подал 3 февраля. По словам Репинского, он рассматривает жалобу в Совет по прессе как первый шаг по защите своих прав. Ранее в интервью корреспонденту rus.err.ee Репинский пообещал подать иск в суд после того, как Совет по прессе примет решение.

По оценке Репинского, статьи о нем содержат ложные утверждения. Вместе с тем, Мянни за свои статьи получила премию Боньера - престижную награду, которую вручают за лучшее журналистское расследование. На это политик оставил язвительный комментарий в социальной сети Facebook, посоветовав журналистке не тратить премию (ее размер составляет 5000 евро - прим. rus.err.ee) до тех пор, пока не будет решения суда.

Недолгое пребывание Репинского на посту министра

На пост министра сельской жизни Репинский был назначен 23 ноября 2016 года. Вскоре после этого издание Eesti Ekspress опубликовало статью, в которой утверждалось, что козий сыр с фермы Репинского Konju продается в магазинах под видом эстонского продукта, хотя частично продукция заказывается из Нидерландов. Сам Репинский не признал факта мошенничества, и Ветеринарно-продовольственный департамент не выявил никаких нарушений законодательства.

Затем выяснилось, что Репинский в несовершеннолетнем возрасте совершил попытку мошенничества и был приговорен за это к лишению свободы на три месяца условно с годичным испытательным сроком. По поводу этого случая Репинский выразил искреннее сожаление.

6 декабря Мартин Репинский подал в отставку. Такой шаг он объяснил желанием вывести из-под удара свою партию и премьер-министра. По словам Репинского, ставшие достоянием общественности подробности его предпринимательской деятельности и прежней жизни совершенно не позволяют ему занимать пост министра в правительстве Эстонии. 9 декабря президент Керсти Кальюлайд освободила Репинского от должности.

Новым министром сельской жизни 12 декабря стал Тармо Тамм, а Репинский вернулся в Рийгикогу.

Редактор: Виктор Сольц



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