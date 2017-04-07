В Эстонии недвижимость дорожает быстрее, чем в среднем по ЕС

Цены на недвижимость в Эстонии выросли в четвертом квартале прошлого года на 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это больше, чем в среднем по ЕС.

Больше всего в конце прошлого года подорожали дома и квартиры в Чехии (11%), за ней следуют Венгрия (9,7%) и Литва (9,5%), свидетельствует данные европейского статистического агентства Eurostat.

Более, чем в Эстонии, цены на жилье выросли в Латвии, на Мальте и в Болгарии. В Люксембурге рост цнен был такой же как и в Эстонии, в остальных 19 странах ЕС цены выросли не так сильно.

Средний показатель годового роста цен по ЕС в четвертом квартале прошлого года был 4,7%.

Ни в одной стране ЕС недвижимость не подешевела, при этом недвижимость в Италии подорожала на 0,1%, а в Финляндии — на 1%.

В третьем квартале цены за год на дома и квартиры в Эстонии выросли на 7,4%, что также превысило средний показатель по ЕС.