Президент Кальюлайд созвала совет по гособороне в связи с ситуацией в Сирии

Президент Керсти Кальюлайд созвала на понедельник совет по государственной обороне, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после химической атаки в Сирии и нанесенного войсками США авиаудара.

"Я созвала на понедельник совет по государственной безопасности, чтобы обменяться информацией и обсудить события в Сирии, - сообщила президент в своем комментарии по поводу ситуации в Сирии. - Мы обмениваемся информацией с США и другими нашими союзниками и внимательно следим за тем, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии. Мы вместе выступаем за то, чтобы подобные нападения не смогли повториться".

Совет по государственной обороне является консультирующим органом при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и высказывает свое мнение по ним. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

Совет действует в соответствии с утвержденным президентом регламентом, президент созывает его и определяет повестку дня заседаний.

На прошлом заседании 10 февраля совет по государственной обороне обсуждал подготовку к прибытию войск союзников, а ранее, в декабре, вопросы надежности снабжения энергией.