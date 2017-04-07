Полиция устанавливает личности помочившегося на сидение в электричке мужчины и его товарища

Унесший 13 жизней взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля стал первой за несколько лет успешной вылазкой террористов в европейской части России. Транспортная сеть – одна из излюбленных мишеней террористов и похожие нападения в России случались и раньше. Тем не менее, у последнего теракта есть особенности, которые позволяют говорят о меняющемся профиле террористической угрозы в России.