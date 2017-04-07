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Реформисты требуют от Ратаса осудить слова Яны Тоом по Сирии и отменить свой визит в Россию ({{commentsTotal}})

Партия реформ. Автор: Фото: ERR
Мнение
Мнение

Партия реформ потребовала от лидера Центристской партии Юри Ратаса осудить высказывания центристки Яны Тоом, отказавшейся возложить на режим президента Сирии Башара Асада вину за применение химического оружия из-за недостаточных доказательств.

По мнению руководства Партии реформ, Ратас должен занять четкую позицию в отношении действий и высказываний Тоом, в которых, по оценке реформистов, выражается поддержка режиму Асада.

"Асад годами совершал против своего народа ужасающие преступления, в том числе неоднократно применял химическое оружие, - сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур. - В то же время, Асад в 2014 году утверждал, что в Сирии нет химического оружия. Новая атака показала всему миру, что он вновь солгал. Место Асада — под международным трибуналом".

"С учетом всего этого общество Эстонии нуждается, чтобы премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас выступил с крайне четким осуждением деятельности ведущего политика его партии Яны Тоом, направленной на оправдание совершенных Асадом преступлений против человечества", - сказал Певкур.

По словам Певкура, партнеры Центристской партии по коалиции — Союз Отечества и Res Publica и социал-демократы, должны осудить высказывания Тоом в поддержку преступного режима Асада. "В противном случае они окажутся лицемерами, которые молчаливо одобряют поведение Яны Тоом", - сказал он.

Тоом в пятницу также подвергла критике позицию эстонских политиков, выразивших поддержку американскому ракетному удару по Сирии. В частности, она назвала министра иностранных дел Свена Миксера глупцом. По ее мнению, такой удар нарушает международное право и поэтому не может быть в интересах Эстонии.

Ратас, комментируя высказывания Тоом, подчеркнул, что правительство несет совместную ответственность за управление эстонским государством. "Нет оснований сомневаться в компетентности членов кабинета. Я высоко ценю деятельность министра иностранных дел Свена Миксера по защите и развитию внешнеполитических интересов Эстонии", - сказал премьер-министр.

"Сирийский конфликт продолжается недопустимо долго, гуманитарный кризис приобрел огромные размеры. Погибло около полумиллиона человек, более пяти миллионов человек находятся в качестве беженцев в других странах, в стране 13,5 млн внутренних беженцев. Международная общественность должна решительно работать над решением сирийского кризиса и добиться наконец реального результата", - сказал Ратас.

"Мы нуждаемся в решении без химических атак, в которых погибают невинные люди, в том числе дети, а военных преступников следует призвать к ответственности", - сказал он.

Рыйвас: Ратас должен отменить визит в Россию

Бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас считает, что Ратас должен отменить намеченный на субботу визит в Россию.

"Наименьшее, что премьер-министр Юри Ратас может сделать в условиях эскалации сирийского кризиса, это отменить намеченный на завтра визит в Россию", - сказал Рыйвас.

"Нет никакого оправдания брутальности поддерживаемого Путиным Башара Асада, международная общественность обязана вмешиваться словами, поведением и делами", - сказал Рыйвас.

Он добавил, что поданный министром иностранных дел Свеном Миксером и министром обороны Маргусом Цахкна сигнал не имеет никакого веса, поскольку ведущий политик партии премьер-министра Яна Тоом публично высмеивает их, а премьер-министр вместо того, чтобы однозначно осудить высказывания Тоом, собирается поехать с визитом в Россию.

"Мне совсем не нравится мысль об Эстонии, самой яркой звездой внешней политики которой является Яна Тоом. Я жду от Ратаса более решительного поведения как на словах, так и на деле", - подчеркнул Рыйвас.

Ратас в субботу примет участие в благодарственном богослужении и концерте в церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге, посвященных столетию манифестаций эстонцев в поддержку автономии. Мероприятия проходят в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

Редактор: Андрей Крашевский



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