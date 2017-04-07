Госканцелярия обнародовала визуальную идентичность председательства Эстонии в Совете ЕС

Идентичность во время председательства Эстонии основывается на общей концепции “Единство через равновесие”, которая была признана лучшей на конкурсе, проведенном совместно организационным комитетом празднования столетия Эстонской Республики и организационной командой председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Победителем конкурса стало агентство Identity (Меэлис Опманн, Мартин Тынтс, Ионел Лехари, Антс Лусти) с концепцией "Столетие и равновесие" ("Aastasada ja tasakaal").

"Концепция раскрывает историю жителей Эстонии через два актуальных для современного общества вопроса: отношение человека к окружающей среде и возможности, которые привнесут в нашу жизнь новые технологии, - говорит руководитель коммуникационного отдела председательства Эстонии Тийна Урм. - Изображение равновесия хорошо отражает нашу роль в качестве председателя. Больше всего Европе сейчас нужно единство – в ценностях, мыслях и поступках".

По словам креативного директора Identity Ионела Лехари, визуальную систему председательства характеризует простая и лаконичная графика, схожая с идентичностью празднования столетия Эстонской Республики.

Визуальное решение для празднования столетия Эстонии было обнародовано Госканцелярией прошлой осенью.

Во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза. Эстония примет эстафетную палочку председательства от Мальты, чтобы через шесть месяцев в свою очередь передать ее Болгарии.