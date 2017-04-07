Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, эвакуируется вокзал, есть погибшие

Полиция Швеции опровергла заявление премьер-министра страны, о том, что после теракта в Стокгольме арестован подозреваемый, сообщают в пятницу шведские СМИ. Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что подозреваемый в теракте взят под стражу, передает Интерфакс. По данным полиции, в результате наезда погибли три человека, по данным СМИ, погибли пять человек.

Глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио сообщает о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Речь может идти о теракте

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположены множество магазинов.

Полиция подтвердила гибель как минимум двух человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Телеканал SVT сообщил о выстрелах и бегущих с места инцидента людях, передает Associated Press.

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.

BREAKING: At least 3 reported dead after a large truck was driven into a crowded shopping area in #Stockholmpic.twitter.com/aezuntmls6 — michael (@switNcool) April 7, 2017

Людей эвакуируют из центрального вокзала

Полиция эвакуировала людей с территории центрального вокзала шведской столицы. Пассажиры, которые должны были отправляться в город Гётеборг, находятся в вагонах и не могут покинуть их, поезд стоит у безлюдного перрона. По требованию полиции остановлено движение железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Депутатам парламента, также расположенного неподалеку, запрещено покидать здание законодательного органа.

В Стокгольме в эти дни проходит детский кинофестиваль. Школьники, пришедшие в кинотеатр на улице Дротнинггатан, остается в стенах этого здания.

Полиция призывает общественность воздержаться от поездок в центр.

Теракты в Европе

С лета прошлого года в Европе произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль.

14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании.

Ответственность за все три нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".