Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, транспорт в центре города не ходит, есть погибшие

Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

По информации Aftonbladet, подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали.

Транспорт в центре Стокгольма не ходит

Десятки тысяч людей, работающих в центре шведской столицы, до последнего момента оставались на своих рабочих местах в соответствии с обращением полиции после того, как грузовик наехал на толпу. Сейчас стражи порядка призывают людей не ждать поездов метро и автобусов, а расходиться по домам пешком, передает ТАСС.

Городская администрация Стокгольма разместила на своем сайте объявление, что предоставит в распоряжение тех, кто не сможет вернуться домой из-за отсутствия транспорта, пять зданий.

Железнодорожное движение в Стокгольме не будет возобновлено до конца дня.

Несколько автомобильных полос на Эресундском мосту между Швецией и Данией закрыты по просьбе полиции.

Полиция Швеции обнародовала фото подозреваемого в осуществлении теракта в Стокгольме.

Ранее глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио сообщил о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Речь может идти о теракте

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположено множество магазинов.

Полиция подтвердила гибель трех человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Телеканал SVT сообщил о выстрелах и бегущих с места инцидента людях, передает Associated Press.

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.

