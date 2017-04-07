Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, транспорт в центре города не ходит, есть погибшие

Задержан подозреваемый в теракте в Стокгольме. Мужчина заявил, что причастен к покушению в столице Швеции, в результате которого погибли не менее четырех человек.

Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

По информации Aftonbladet, подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали.

Транспорт в центре Стокгольма не ходит

Десятки тысяч людей, работающих в центре шведской столицы, до последнего момента оставались на своих рабочих местах в соответствии с обращением полиции после того, как грузовик наехал на толпу. Сейчас стражи порядка призывают людей не ждать поездов метро и автобусов, а расходиться по домам пешком, передает ТАСС.

Городская администрация Стокгольма разместила на своем сайте объявление, что предоставит в распоряжение тех, кто не сможет вернуться домой из-за отсутствия транспорта, пять зданий.

Железнодорожное движение в Стокгольме не будет возобновлено до конца дня.

Несколько автомобильных полос на Эресундском мосту между Швецией и Данией закрыты по просьбе полиции.

Полиция Швеции обнародовала фото подозреваемого в осуществлении теракта в Стокгольме.

Ранее глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио сообщил о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Видеосюжет "АК" о теракте в Стокгольме

Речь может идти о теракте

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположено множество магазинов.

Полиция подтвердила гибель трех человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Телеканал SVT сообщил о выстрелах и бегущих с места инцидента людях, передает Associated Press.

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.

BREAKING: At least 3 reported dead after a large truck was driven into a crowded shopping area in #Stockholmpic.twitter.com/aezuntmls6 — michael (@switNcool) April 7, 2017

Людей эвакуируют из центрального вокзала

Полиция эвакуировала людей с территории центрального вокзала шведской столицы. Пассажиры, которые должны были отправляться в город Гётеборг, находятся в вагонах и не могут покинуть их, поезд стоит у безлюдного перрона. По требованию полиции остановлено движение железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Депутатам парламента, также расположенного неподалеку, запрещено покидать здание законодательного органа.

В Стокгольме в эти дни проходит детский кинофестиваль. Школьники, пришедшие в кинотеатр на улице Дротнинггатан, остается в стенах этого здания.

Полиция призывает общественность воздержаться от поездок в центр.

Теракты в Европе

С лета прошлого года в Европе произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль.

14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании.

Ответственность за все три нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".