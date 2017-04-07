Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, транспорт в центре города не ходит, есть погибшие ({{commentsTotal}})
Задержан подозреваемый в теракте в Стокгольме. Мужчина заявил, что причастен к покушению в столице Швеции, в результате которого погибли не менее четырех человек.
Полиция Стокгольма задержала вечером в пригороде Мэшта мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.
По информации Aftonbladet, подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте.
В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали.
Транспорт в центре Стокгольма не ходит
Десятки тысяч людей, работающих в центре шведской столицы, до последнего момента оставались на своих рабочих местах в соответствии с обращением полиции после того, как грузовик наехал на толпу. Сейчас стражи порядка призывают людей не ждать поездов метро и автобусов, а расходиться по домам пешком, передает ТАСС.
Городская администрация Стокгольма разместила на своем сайте объявление, что предоставит в распоряжение тех, кто не сможет вернуться домой из-за отсутствия транспорта, пять зданий.
Железнодорожное движение в Стокгольме не будет возобновлено до конца дня.
Несколько автомобильных полос на Эресундском мосту между Швецией и Данией закрыты по просьбе полиции.
Полиция Швеции обнародовала фото подозреваемого в осуществлении теракта в Стокгольме.
Ранее глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.
Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио сообщил о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.
Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.
Видеосюжет "АК" о теракте в Стокгольме
Речь может идти о теракте
Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположено множество магазинов.
Полиция подтвердила гибель трех человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Телеканал SVT сообщил о выстрелах и бегущих с места инцидента людях, передает Associated Press.
Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.
BREAKING: At least 3 reported dead after a large truck was driven into a crowded shopping area in #Stockholmpic.twitter.com/aezuntmls6— michael (@switNcool) April 7, 2017
Людей эвакуируют из центрального вокзала
Полиция эвакуировала людей с территории центрального вокзала шведской столицы. Пассажиры, которые должны были отправляться в город Гётеборг, находятся в вагонах и не могут покинуть их, поезд стоит у безлюдного перрона. По требованию полиции остановлено движение железнодорожного транспорта, передает ТАСС.
Депутатам парламента, также расположенного неподалеку, запрещено покидать здание законодательного органа.
В Стокгольме в эти дни проходит детский кинофестиваль. Школьники, пришедшие в кинотеатр на улице Дротнинггатан, остается в стенах этого здания.
Полиция призывает общественность воздержаться от поездок в центр.
Теракты в Европе
С лета прошлого года в Европе произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль.
14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании.
Ответственность за все три нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Редактор: Андрей Крашевский, Надежда Берсенёва