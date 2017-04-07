Власти Швеции задержали подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

Шведские полицейские задержали мужчину, который за рулем грузовика протаранил толпу на Дроттнинггатан, главной пешеходной улице Стокгольма. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, его заявление передает Expressen TV. Полиция сообщает, что в результате наезда погибли три человека, по данным СМИ, погибли пять человек.

Глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Ранее rus.err.ee со ссылкой на ТАСС сообщил, при наезде грузовика погибли несколько человек. Ранее Шведское радио также сообщило о трех погибших в результате инцидента, передает Reuters.

Речь может идти о теракте.

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположены множество магазинов.

Полиция подтвердила гибель как минимум двух человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Телеканал SVT сообщает о выстрелах, люди бегом покидают место инцидента, передает Associated Press.

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.

BREAKING: At least 3 reported dead after a large truck was driven into a crowded shopping area in #Stockholmpic.twitter.com/aezuntmls6 — michael (@switNcool) April 7, 2017

С лета прошлого года в Европе произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль.

14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании.

Ответственность за все три нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".