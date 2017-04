Власти Швеции задержали подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

Глава шведского кабмина Стефан Лёвен также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал, передает Лента.

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Ранее rus.err.ee со ссылкой на ТАСС сообщил, при наезде грузовика погибли несколько человек. Ранее Шведское радио также сообщило о трех погибших в результате инцидента, передает Reuters.

Речь может идти о теракте.

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, на которой расположены множество магазинов.

Полиция подтвердила гибель как минимум двух человек. Ранее представитель стокгольмской полиции Туве Хэгг сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Телеканал SVT сообщает о выстрелах, люди бегом покидают место инцидента, передает Associated Press.

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен сказал, что на Швецию было совершено нападение и все указывает на террористический акт.

