Криштафович считает себя членом Свободной партии и будет бороться за пост ее председателя

Евгений Криштафович считает, что он по-прежнему является членом Свободной партии, и обещает выдвинуть свою кандидатуру в правление партии и побороться с Артуром Тальвиком за пост председателя партии.

Евгений Криштафович считает, что он по-прежнему является членом Свободной партии и обещает выдвинуть свою кандидатуру в правление партии и побороться с Артуром Тальвиком за пост председателя партии.

В соцсетях Криштафович сообщил, что закон о некоммерческих организациях предусматривает, что если руководство организации принимает решение об исключении члена организации, то последний может потребовать, чтобы решение об исключении было принято на общем собрании организации.

По словам Криштафовича, он представил Свободной партии два заявления: "В первом попросил вынести решение о моем исключении на общем собрании, во втором попросил зарегистрировать меня кандидатом на пост председателя партии и в правление для участия в выборах на общем собрании партии 23 апреля".

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, правление Свободной партии 12 января исключило из партии Евгения Криштафовича за клевету и распространение ложных сведений о членах партии.

"Криштафович исключен из партии согласно пункту 2.3.1 устава партии, который предусматривает, что правление может исключить члена партии в случае, если он совершил недостойный поступок или действует в противоречии с уставом Свободной партии. Криштафович, распространяя ложные утверждения и очерняя партию, неоднократно совершал недостойные поступки", – говорилось в решении Свободной партии.

В пятницу Криштафович сообщил, что он будет продолжать бороться за место председателя партии. "Обещаю, что став председателем партии, я буду прививать другую политическую культуру. Свободная партия вновь станет платформой для дискуссий, где принимаются политические разногласия и где уважают всех членов. Обещаю политическим противникам, что с их позицией в партии будут считаться", - обещает Криштафович.

Общее собрание Свободной партии состоится 23 апреля.