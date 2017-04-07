Юношеская сборная Эстонии одолела Южную Корею на ЧМ по хоккею

На проходящем в Южной Корее чемпионате мира по хоккею среди юниоров (второй дивизион, группа А) сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 18 лет, выиграла у хозяев в овертайме со счетом 4:3.

В овертайме победный гол забил Мортен Арантес Юргенс. В этот момент сборная Эстонии играла в большинстве.

В первом периоде хозяева открыли счет, во второй двадцатиминутке подопечные Симо Лууккайнена переломили ход поединка - отличились Кристофер Йыги и Артемий Александров. Однако в середине третьего периода южнокорейцы сравняли счет.

На 55-й минуте Александров снова вывел сборную Эстонии вперед, но, сняв вратаря, хозяева на последней минуте смогли отыграться.

В двух стартовых турах чемпионата молодые эстонские хоккеисты победили Великобританию (6:5 по буллитам) и Хорватию (4:3 в овертайме), а затем крупно проиграли Румынии - 0:4.

После четырех туров команда Эстонии набрала шесть очков.

В субботу сборная Эстонии завершит турнир матчем против литовцев.