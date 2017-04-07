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Сийм Каллас назвал удар США по Сирии далеко идущим посланием ({{commentsTotal}})

Сийм Каллас. Автор: Сийм Лыви/ERR
Мнение
Мнение

Решение США вмешаться в сирийский конфликт внесло большие изменения в геополитику, также это еще является и посланием таким странам, как, например, Северная Корея, считает Сийм Каллас.

"Война в Сирии продолжается семь лет и никто за это время не смог предпринять решительных действий. То, что США очень решительно вмешались и ответили — это принесет большие перемены", - сказал Каллас ERR.

Бывший в течение многих лет вице-президентом Европейской комиссии Каллас считает, что ответный удар США будет иметь далеко идущие последствия, имея в виду, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал несколько дней назад, что США могут также решить и проблему Северной Кореи. Каллас также отметил, что во время ракетной атаки Трамп встречался с президентом Китая.

"Послание этой атаки ясно: Соединенные Штаты не собираются терпеть любые авантюристические и человеконенавистнические планы. Прежде этого никто не ожидал. Ожидалось, что нынешняя администрация США сосредоточится главным образом на внутренней политике и внешнюю политику оставит профессионалам, и что она не так важна для президента. Как выяснилось, президент действовал очень решительно", - пояснил Каллас.

По его мнению, Европа в свете этих событий оказалась в затруднительном положении, потому что снова встает вопрос о том, должен ли ЕС иметь свою силу для проведения своей политики, поскольку нельзя заниматься собственной внешней политикой без поддержки ее военной силой.

Каллас напомнил, что в Европе с 1954 года пытались создать совместные вооруженные силы в дополнении к общей внешней политике, чтобы, например, решать вопросы с соседними странами, но до сих пор это не удавалось.

"Соберутся ли теперь вместе, посмотрят друг на друга и спросят - опять события происходят в непосредственной близости от нас, это наши проблемы, у нас миллионы беженцев, но мы ничего не можем сделать, но США вмешивается. Это щекотливый вопрос, который, безусловно, появится", - прогнозирует Каллас.

Сам политик считает, что создать вооруженные силы параллельно с НАТО очень проблематично, но создавать военную силу или силы безопасности, что было бы легче, надо.

По мнению Калласа, серьезным вопросом является и то, что предпримет Россия, поддерживающая сирийский режим и Асада. "Смею предположить, что это очень трудно будет просто так проглотить. На протяжении всего правления Путина противостояние с Соединенными Штатами становилось только сильнее".

Редактор: Надежда Берсенёва



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