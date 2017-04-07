В Тарту соревновались кадеты из разных стран

В Тарту прошли традиционные патрульные соревнования среди кадетов Высшей военной школы и гостей из других эстонских и зарубежных вузов. Участники преодолели полосу препятствий, пересекли водоем на надувной лодке и даже стреляли вслепую.

Командные соревнования кадетов в честь годовщины Высшей военной школы прошли в Тарту в 11-й раз, передает "Актуальная камера".

"В этих соревнованиях главный акцент поставлен не на физические упражнения, на контрольных пунктах скорее проверяются навыки командной работы и умственная деятельность", - говорит координатор патрульных соревнований и кадет Высшей военной школы Робин Киннунен.

Задания заставили будущих офицеров выйти из зоны комфорта. Им пришлось, например, найти выход из закрытой комнаты, решив для этого ряд головоломок, и выполнить серию прицельных выстрелов с завязанными глазами.

В каждой из команд были и студенты из военных училищ соседних стран, поэтому общение между участниками шло на английском. Как подчеркивают координаторы соревнований, опыт общения с союзниками, несомненно, пригодится кадетам в дальнейшей карьере.