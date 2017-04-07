Стойческу о ракетном ударе США по Сирии: это послание и России

По словам научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности Калева Стойческу, президент США Дональд Трамп атакой на Сирию направил послание и России. Стойческу считает, что Трамп показал, что он не Обама, который не осмеливался принимать решительные действия.

"Мотивацией, конечно, была химическая атака со стороны воздушных сил Асада на гражданское население. Такое варварство нельзя оставлять безнаказанным. Он также послал очень сильный сигнал как Северной Корее, так и Асаду - с нами так играть нельзя. Есть правила, которые необходимо соблюдать", - сказал Стойческу в интервью "Актуальной камере" на эстонском языке.

Этот удар США, по словам Стойческу, показал и то, что президент Трамп способен на очень быстрые и решительные действия.

В то же время, это было и посланием России, которое касается будущего Сирии - принимайте нас всерьез, Трамп - это не Обама, который ничего не предпринимал.

Также, по мнению Стойческу, этот удар заставит Россию подумать о пятой статье договора НАТО. "Что не стоит провоцировать и что президент Трамп действительно может действовать быстро и решительно", - добавил научный сотрудник.