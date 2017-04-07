Министерство обороны придумало новые методы борьбы с уклонистами

Здоровье призывников заставляет морщить лоб чиновников Министерства обороны. Лишь треть молодых парней и девушек готовы нести срочную службу, поскольку их здоровье соответствует требованиям медкомиссий. Чтобы отсеять тех, кто покупает справки или просто не приходит на медкомиссию в Минобороны придумали новые методы вразумления.

Министерство обороны хочет увеличить количество срочнослужащих с 3300 в этом году до 4000 в следующем. Но с самой процедурой призыва существует ряд проблем, которые сегодня планирует исправить Минобороны, передает "Актуальная камера".

"Надлежит изменить процедуру призыва так, чтобы повестка молодым приходила через государственный портал E-Riik. Чтобы молодые люди знали, что должны явиться. Необходимо улучшить работу наших медицинских комиссий. Мы должны развеять миф, что здоровье наших парней хуже, чем финских", - говорит министр обороны Маргус Цахкна.

На данный момент призывники делятся на три группы. Годными к службе медкомиссия признает 30%. Столько же и абсолютно не годных к службе. И, наконец, те, у который временные проблемы со здоровьем. Именно последняя группа вызывает в ведомстве сомнения. Ведь врачи медкомиссии не имеют доступа к электронной истории болезней призывника и должны зачастую делать выводы по выданной в частной клинике справке.

"Нам не надо знать, что с человеком происходило в течение 5 или 10 лет. Но доступ упростил бы нам работу, сделал ее менее затратной, а систему более честной и прозрачной. Наши медкомиссии состоят из обычных врачей, которые вне работы в медкомиссии систему E-Tervis используют в любом случае. Они бы могли видеть историю болезни призывника, чтобы уменьшить вероятность ошибки, когда кто-то приносит одноразовую справку для медкомиссии", - поясняет руководитель отдела службы в вооруженных силах Министерства обороны Пеэтер Куймет.

В этом году на медконтроле однако не досчитались около четырех тысяч призывников, при том, что служить не явились менее 200 человек. В Минобороны хотят ужесточить систему наказания уклонистов.

"Наказание за неявку не должно ограничиваться денежным штрафом, которым сегодня, откровенно говоря, можно откупиться от службы. Следует применять и другие санкции. Если человек не исполняет возложенные на него государством обязанности прийти на медкомиссию или срочную службу, то возникает вопрос, почему этот человек может пользоваться благами этого государства? Например, использовать право вождения автомобиля на определенный срок", - отмечает Куймет.

Кроме этого, в качестве наказания планируется использовать приостановку действия разрешения на оружие, рыбную ловлю, управления водным и воздушным транспортом. В качестве пряника Минобороны предлагает увеличить на 20% дневную плату резервистам в период переподготовки, бесплатное участие подростков в летних лагерях Кайтселийта и расширение курсов гражданской обороны для школьников.