Келли Сильдару получит премию в размере 9500 евро и за второе золото юниорского ЧМ

Выигравшая чемпионат мира среди юниоров в слоупстайле (дисциплина лыжного фристайла) 15-летняя таллиннка Келли Сильдару получит от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) премию в размере 9500 евро.

Об этом вечером в пятницу, 7 апреля, сообщила пресс-служба ЭОК.

Тренеру и отцу Келли Сильдару Тынису Сильдару будет выплачена премия в размере 4750 евро.

Двумя неделями ранее Келли и Тынис Сильдару получили такие же премии за золото на юниорском ЧМ в лыжном хафпайпе.

Чемпионат мира среди юниоров в слоупстайле прошел вчера в итальянском местечке Кьеза-ин-Валмоленко. Лучший результат Сильдару показала во второй попытке, набрав 95,33 балла. Второе место заняла шведка Дженни-Ли Бурманссон (89,74), бронзовым призером стала американка Каролин Клэйр - 84,00.