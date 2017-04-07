Tallink задерживает отправление всех рейсов из Стокгольма

Все рейсы Tallink, отправляющиеся сегодня, 7 апреля, из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки задержаны, по крайней мере, на полчаса.

Компания Tallink перенесла в пятницу отправление своих судов из Стокгольма в Таллинн, Ригу и Хельсинки, по крайней мере, на полчаса, чтобы дождаться всех пассажиров, которые оказались в частично перекрытом центре города, сообщает менеджер по безопасности Tallink Group Арманд Сымер.

"Если суда задержатся не более чем на 30 минут, то пассажиры попадут к месту назначения вовремя и завтра суда отправятся по расписанию, в соответствии с графиком", - сказал Сымер.