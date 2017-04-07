Руководители Эстонии выразили соболезнование в связи с произошедшим в центре Стокгольма

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер выразили соболезнование в связи с произошедшей в центре Стокгольма трагедией, в которой погибли люди.

Президент Керсти Кальюлайд назвала произошедшее в пятницу в Стокгольме трусливой и жестокой атакой. "Это прискорбно. Сегодняшнее нападение на невинных людей центре Стокгольма — это трусливый и жестокий поступок. Я и все эстонцы, мы сердцем вместе с нашими добрыми соседями шведами. Мои глубочайшие соболезнования пострадавшим и их близким. Estland står vid Sveriges sida", - написала президент на своей странице в Facebook.

"Мое искреннее соболезнование близким погибших в нападении в Стокгольм.Желаю быстрой поправки пострадавшим! В это тяжелое время мы мысленно со Швецией",- написал Ратас в своем Твиттере.

"Соболезную потерявшим близких семьям и друзьям, а раненым желаю скорейшего выздоровления,- говорится в соболезновании министра иностранных дел Эстонии свена Миксера. - В эту печальную минуту мы мысленно вместе с близкими жертв и пострадавших и со всем народом Швеции".

Министерство иностранных дел Эстонии не получало от официальных властей Швеции информации о том, что эстонцы или жители Эстонии пострадали в произошедшем в пятницу во второй половине дня инциденте, сообщил BNS пресс-секретарь МИД.

Пресс-секретарь МИД порекомендовал находящимся в Стокгольме эстонцам избегать места происшествия и следовать распоряжениям официальных властей. МИД также просит находящихся в Стокгольме эстонцев проинформировать своих родных о том, что с ними все в порядке.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов, по данным полиции, погибли по крайней мере три человека, получили травмы восемь. Инцидент произошел на главной пешеходной улице шведской столицы Дроттнинггатен около универмага Åhlensi. Ранее шведское радио говорило о пяти погибших.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов, по данным полиции, погибли по крайней мере три, получили травмы восемь человек.

Полиция назвала произошедшее терактом и предупредила, что находиться на месте происшествия по-прежнему опасно.