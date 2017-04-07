Сборная Эстонии повела со счетом 2:0 в матче Кубка Дэвиса с Монако

С 7 по 9 апреля в Таллинне проходит матч Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны играют сборные Эстонии и Монако по теннису. В первой встрече Владимир Иванов выиграл у Ромайна Арнеодо, а затем Кеннет Райсма уверенно расправился с Лукасом Катариной.

Иванов (ATP, 444) победил Арнеодо (ATP, 969) в четырех сетах - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Кеннет Райсма (ATP, 685) одержал более уверенную победу. Ему понадобилось всего три сета, чтобы оставить не у дел Лукаса Катарину (ATP, 879) - 6:3, 6:0, 6:4.

В субботу состоится парная игра (14:00), а на воскресенье назначены еще два одиночных поединка (12:00). Чтобы победить в матче, эстонской команде достаточно выиграть одну из трех оставшихся встреч.

Баталии проходят в теннисном центре Tere. Вход для зрителей бесплатный.