Владимир Иванов вывел сборную Эстонии вперед в матче Кубка Дэвиса с Монако ({{commentsTotal}})
С 7 по 9 апреля в Таллинне проходит матч Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны играют сборные Эстонии и Монако. В первой встрече Владимир Иванов выиграл у Ромайна Арнеодо.
Иванов (ATP, 444) победил Арнеодо (ATP, 969) в четырех сетах - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 1:6, 6:4. Сборная Эстонии повела в счете - 1:0.
В пятницу пройдет еще одна одиночная встреча. Кеннет Райсма (ATP, 685) противостоит Лукасe Катарине (ATP, 879).
В субботу состоится парная игра (14:00), а на воскресенье назначены еще два одиночных поединка (12:00).
Баталии проходят в теннисном центре Tere. Вход для зрителей бесплатный.
Редактор: Виктор Сольц