В Эстонии не будут повышать уровень угрозы из-за теракта в Стокгольме ({{commentsTotal}})
Повышать уровень угрозы в Эстонии, в связи с нападением в Стокгольме, нет оснований, заявило Министерство внутренних дел Эстонии.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердил, что эстонские организации внимательно следят как за поступающей информацией о состоявшемся в Стокгольме наезде грузовика на людей, так и за безопасностью по всей Эстонии.
Хотя уровень угрозы не изменился, полиция будет уделять больше внимания в местах массового скопления людей, и полицейские патрули будут более внимательно следить за ситуацией в торговых центрах.
Редактор: Надежда Берсенёва