Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось

Пункт обмена шприцев на Ластекоду ежедневно обслуживает около 50 наркозависимых и находится в многоквартирном доме. Поначалу жители выступали против такого соседства. Однако серьезных конфликтов к сегодняшнему дню здесь так и не произошло - помогают камеры наружного наблюдения, и работа с наркозависимыми ведется, передает "Актуальная камера".

"Наши клиенты понимают, что если они будут плохо себя вести, то наш центр прикроют. И тогда они перестанут получать те услуги, которые мы им сейчас оказываем", - говорит психолог Инна Фарбер.

Быть или не быть аналогичному пункту на улице Ситси в Пыхья-Таллинне? В Институте развития здоровья склоняются к тому, что быть. Сегодня тамошние специалисты попытались договориться с недовольными горожанами. Правда, последние, мягко говоря на конструктивный диалог настроены не были - от некоторых участников за версту разило спиртным. А разговор быстро перешел на повышенные тона.

По словам специалиста Института развития здоровья Алены Курбатовой, судьба будущего пункта обмена шприцев должна решиться в ближайшие недели.