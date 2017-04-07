Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков

Седьмого апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этом году темой кампании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была выбрана депрессия. Медики собрались в Таллинне на ежегодную конференцию, один из семинаров был действительно посвящен профессиональному "выгоранию" врачей скорой помощи.

Сегодня в Таллинне прошла конференция медработников Северо-Эстонской региональной больницы. Среди докладов один был посвящен самим медикам и их душевному здоровью. Согласно исследованию у 50 процентов работников в сфере экстренной медицины наблюдаются симптомы депрессии, постоянный стресс и так называемое "выгорание", передает "Актуальная камера".

"Выгорание - это комплекс из трех факторов: эмоциональное истощение, снижение эмпатии и падение жизненных сил", - говорит клинический психолог Северо-Эстонской региональной больницы Марко Неэме.

Источником стресса является рост числа пациентов отделения экстренной медицины. Если семь лет назад в отделение обращались в среднем 160 человек, то сегодня 230-260.

"Было бы правильно использовать психологов в наших лечебных учреждениях и для работы с персоналом. Следует регулярно устраивать разгрузочные мероприятия, чтобы люди могли выговориться, обсудить проблемы. Это принесло бы пользу", - отмечает заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов.

Таллиннские больницы вместе с Союзом семейных врачей планируют провести инфокампанию и рассказать людям, когда стоит обращаться к семейному врачу, а когда в скорую.