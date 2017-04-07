В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа

В Нарве прошел круглый стол, на котором обсудили, как сделать культурную жизнь Ида-Вирумаа и всей Эстонии в целом более насыщенной и разнообразной, и какие технологии этому могли бы способствовать.

На четвертом культурном форуме "Лучший опыт на благо Эстонии" в Нарве работали около 80 человек - представители сферы образования, предприниматели, культурные общества, представители местных самоуправлений и Министерство культуры, передает "Актуальная камера".

Одна из главных прозвучавших сегодня идей - необходимость в первую очередь действовать самому, узнавать, спрашивать, предлагать и не ждать, когда тебе предложат. По словам руководителя НКО Vita Tiim Елены Лохматовой, молодых людей сегодня часто останавливает страх перед неизвестностью, мол, вдруг не получится.

"Самое главное - делать. Пусть будут ошибки, но надо делать и получать опыт. Надо прикладывать усилия лично каждому, а не ждать, что кто-то что-то сделает за тебя", - говорит Лохматова.

По словам организатора форума Валерии Лавровой, форум - это хорошая площадка для поиска партнеров или единомышленников. Тут могут встретиться представители организаций из разных сфер, которые живут в одном городе и не знают о существовании друг друга.

Финансируется проект Министерством культуры.