Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги

Политолог и редактор портала rus.err.ee Андрей Крашевский в прямом эфире "Актуальной камеры" заявил, что основные причины резких действий США в Сирии кроются во внутренней политике. По его словам, Дональду Трампу, которого многие обвиняют в излишней симпатии к России, просто нужно было доказать своим оппонентам, что он способен на решительные шаги.

Не так давно в России аплодировали избранию президентом США Дональда Трампа, сегодня же повода для радости больше нет. Разрядка в двусторонних отношениях Кремля и Белого дома отменяется?

Дверь еще окончательно не захлопнута для возможности улучшить отношения между Россией и США. Но, конечно, ситуация ухудшилась в связи с сегодняшними событиями. Дело в том, что Россия в последние 10 лет довольно последовательно настаивает на необходимости больше учитывать интересы других стран в мировом порядке и уменьшить гегемонию США. Руководство России говорит, что в противном случае это ведет к конфликтам и в том числе вредит интересам самих США. В предвыборной кампании Трампа звучали похожие тезисы, и в Москве рассчитывали на то, что сейчас открывается возможность для налаживания отношений. Но, к сожалению, пока никаких подвижек не произошло. Однако многое станет понятным после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона на следующей неделе в Москву.

Как американский удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс скажется на военных действиях в Сирии? И не вернутся ли США к планам по свержению режима Башара Асада?

Да, они больше склоняются к этому варианту, но еще есть оговорки. Хотя Трамп сказал, что удар был связан с защитой национальных интересов США, на мой взгляд, в действительности основные причины кроются во внутренней политике. В Сирии ситуация не изменилась, но она очень сильно изменилась в Вашингтоне. В администрации Трампа очень большие проблемы, его обвиняют в излишней симпатии к России. Ему просто нужно было доказать своим оппонентам, что он способен на решительные шаги. В Кремле, разумеется, это тоже прекрасно понимают. Если США все-таки решат пойти по пути свержения режима Асада, то они столкнутся с теми же самыми проблемами, которые сковывали администрацию предыдущего президента Барака Обамы в течение последних шести лет. Что будет потом, если они свергнут Башара Асада? Ведь есть очень большая вероятность того, что Сирия распадется и станет еще большим источником нестабильности. И если это произойдет по вине США, то они будут нести за это ответственность. И Барак Обама не хотел идти на такой вариант.

Под ударом сегодня оказались не только дипломатические отношения крупных держав, но и обычные жители Стокгольма. Очередное нападение. Хватит ли сил Европе устоять перед этой волной терактов?

Должно хватить. Однако боюсь, что если нынешняя ситуация будет сохранятся, то теракты, к сожалению, не прекратятся. И вполне возможно, что их станет даже больше. Под нынешней ситуацией я имею в виду нестабильность на Ближнем Востоке и Исламское государство, которое придумало совершенно новый способ организовывать теракты. ИГ предложило радикалам, которых, к сожалению, слишком много в Европе, некую террористическую франшизу. Совершаешь теракт, присягаешь на верность ИГ и вроде как становишься членом этой организации. И каждый новый теракт порождает следующий. Чтобы это преодолеть, нужно сотрудничество всех государств, в том числе и с Россией, и с государствами на Ближнем Востоке.

С Андреем Крашевским беседовала Маргарита Мясникова.